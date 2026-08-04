Samantha Morton diz que papel em 'A Odisseia' devolveu esperança de continuar em Hollywood

Após décadas construindo uma carreira sólida no cinema independente, Samantha Morton vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória profissional. Aos 49 anos, a atriz voltou aos holofotes com sua interpretação da feiticeira Circe em A Odisseia, novo filme dirigido por Christopher Nolan, e revelou que o projeto representou muito mais do que um grande papel: trouxe de volta a esperança de seguir trabalhando em Hollywood.

Indicada ao Oscar em duas ocasiões, Morton contou que enfrentou períodos de instabilidade ao longo da carreira e chegou a passar um ano sem novos trabalhos após concluir as filmagens do longa. Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, a atriz refletiu sobre as dificuldades da profissão e sobre o impacto positivo que o sucesso do filme teve em sua vida.

Durante a conversa no podcast, Samantha Morton afirmou que o reconhecimento recebido por A Odisseia renovou sua confiança no futuro da carreira.

"Esperança e fé", respondeu a atriz ao ser questionada sobre o significado do sucesso do longa. Segundo Morton, o projeto reforçou a ideia de que persistir e continuar entregando bons trabalhos pode abrir portas, mesmo após anos enfrentando dificuldades.

Ela também revelou que ficou cerca de um ano sem atuar depois das gravações do filme e destacou que, apesar de contar com uma equipe experiente de agentes e empresários, a profissão continua cercada de incertezas.

"Tenho 49 anos e, embora acredite ser uma boa atriz, existem outros bons atores por aí", afirmou.

A ligação de Christopher Nolan

Em entrevista à Variety, Samantha Morton contou que emocionou-se ao receber a notícia de que Christopher Nolan queria conhecê-la para integrar o elenco de A Odisseia.

Segundo a atriz, sua equipe trabalha com ela desde os 19 anos e passou décadas tentando aproximá-la de grandes diretores, enquanto ela construía uma carreira predominantemente voltada ao cinema independente.

Morton relembrou que chegou a enfrentar dificuldades financeiras ao longo dos anos, incluindo momentos em que não sabia se conseguiria pagar a hipoteca ou quando voltaria a trabalhar.

A atriz também afirmou à Variety que papéis como o de Circe se tornam cada vez mais raros conforme sua carreira avança.

"Continuo trabalhando bastante, mas principalmente em filmes independentes ou na televisão", declarou.

Ovação nos bastidores

O desempenho de Samantha Morton chamou atenção também durante as filmagens. De acordo com Christopher Nolan, a atriz recebeu uma ovação espontânea do elenco e da equipe após uma de suas cenas, algo que, segundo o diretor, não acontecia em um de seus sets desde a atuação de Heath Ledger como Coringa em O Cavaleiro das Trevas.

A repercussão da interpretação fez com que especialistas já apontassem Morton como uma possível candidata ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Efeitos práticos e reconhecimento

Em entrevista à Vanity Fair, Samantha Morton revelou que uma das principais sequências envolvendo Circe foi realizada inteiramente com efeitos práticos, sem o uso de computação gráfica.

Na cena, a personagem transforma os homens de Odisseu em porcos. A atriz explicou que sua experiência trabalhando como assistente de mágico na juventude fez com que valorizasse ainda mais o trabalho artesanal envolvido na produção cinematográfica.

Enquanto celebra o sucesso de A Odisseia, que já ultrapassou US$ 912 milhões (cerca de R$ 4,6 bilhões na cotação atual) em bilheteria mundial, Morton também reforça um debate recorrente em Hollywood, a diminuição das oportunidades para atrizes mais velhas. Nos últimos anos, nomes como Kirsten Dunst e Carrie Coon também falaram publicamente sobre os desafios enfrentados com o avanço da idade na indústria cinematográfica.