'Quem Ama Cuida': Crise entre Pedro e Bruna cresce após encontro com Adriana

O capítulo desta terça-feira, 4, de Quem Ama Cuida promete aumentar a tensão entre Pedro e Bruna. Depois de desconfiar da proximidade do marido com Adriana, ao encontrar os dois conversando, ela reage em choque: "Não! Não! Não é possível."

Adriana descobre que passou a ser alvo da desconfiança de Bruna, que acredita que ela e Pedro são amantes. Enquanto tenta lidar com a situação, a fisioterapeuta é procurada por Nancy para examinar Joel, que mais tarde a convida para um jantar.

Na joalheria, Ingrid demite Ulisses, que não aceita a decisão e enfrenta a sobrinha. Em paralelo, Lyris pede ajuda ao empresário para deixar o cassino e revela que está em liberdade condicional.

Otoniel pensa em Francesca e se preocupa com o sumiço de Elisa, que aceita um convite de Enéas. Enquanto isso, Bia e César fazem as pazes. Já Rafael tenta convencer Brigitte a desistir de investir em César.

O capítulo termina em clima de tensão quando Pedro encontra Bruna desacordada na cama e se desespera.