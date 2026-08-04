The Pussycat Dolls confirma primeiro show no Brasil em outubro

The Pussycat Dolls anunciou nesta terça-feira, 4, que fará seu primeiro show no Brasil no dia 30 de outubro. O grupo divulgou a apresentação pelas redes sociais e confirmou que a passagem da PCD Forever Tour será em São Paulo no Nubank Parque, a arena do Palmeiras.

"É o momento que estávamos esperando... Pela primeira vez, estamos chegando ao Brasil", escreveu o grupo em uma publicação no Instagram.

A apresentação marca o retorno das integrantes aos palcos.

O show contará com as três integrantes, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, que prometem apresentar sucessos que marcaram a trajetória do grupo, como Don't Cha, When I Grow Up, Buttons e Club Song.

A venda de ingressos será aberta nesta semana. Clientes Itaú terão acesso à pré-venda exclusiva com 15% de desconto, válido apenas nesse período, além de parcelamento em até três vezes sem juros durante toda a venda.

A pré-venda para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité começa no dia 5 de agosto, às 10h, e segue até 6 de agosto, às 9h59. Depois, clientes Itaú poderão comprar a partir das 10h de 6 de agosto até 7 de agosto, às 9h59.

A venda geral será iniciada em 7 de agosto, ao meio-dia, pelo site da Eventim Brasil.

Os ingressos para o show terão valores que variam de R$ 147,50 (meia-entrada) a R$ 1.295 (inteira), dependendo do setor escolhido. Clientes Itaú terão preços exclusivos durante a pré-venda.

As opções disponíveis são:

- Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia), R$ 250,75 (cliente Itaú) e R$ 295 (inteira);

- Pista: R$ 197,50 (meia), R$ 335,75 (cliente Itaú) e R$ 395 (inteira);

- Cadeira Inferior: R$ 292,50 (meia), R$ 497,25 (cliente Itaú) e R$ 585 (inteira);

- Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (cliente Itaú) e R$ 795 (inteira);

- Cadeira Gold (Hot Seat Leste): R$ 442,50 (meia), R$ 752,25 (cliente Itaú) e R$ 885 (inteira);

- Cadeira Gold (Hot Seat Oeste): R$ 442,50 (meia), R$ 752,25 (cliente Itaú) e R$ 885 (inteira);

- Stickwitu Vip Package: R$ 897,50 (meia), R$ 1.175,75 (cliente Itaú) e R$ 1.295 (inteira). O pacote inclui um ingresso de Pista Premium Itaú Personnalité, kit com itens exclusivos do show, credencial Vip comemorativa, acesso antecipado ao local do evento (Early Entry) com fila exclusiva e entrada antecipada à loja de produtos oficiais.