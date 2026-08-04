Bienal do Livro de São Paulo 2026 quer resgatar público adulto após hype entre a geração Z

A Bienal do Livro de São Paulo promete a maior edição da história do evento. Nesta terça-feira, 4, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) apresentou a programação geral do evento e os principais números que devem marcar a 28ª edição durante uma coletiva de imprensa no Distrito Anhembi. Segundo a instituição, a mais de um mês do evento, os ingressos para o primeiro sábado já estão esgotados.

O espaço da Bienal será 28% maior em comparação com a edição de 2024, com 86 mil metros quadrados, e 100% dos espaços foram comercializados. A área comercial cresceu 20%, os espaços dedicados à programação cultural, 4,7% e a área de alimentação, 8,8%. A ampliação do espaço ainda permitiu um ganho de eficiência de 65% para espaços de convivência, experiências culturais e áreas de descanso. Ao todo, a edição espera receber 700 mil visitantes em uma programação que vai reunir 269 expositores.

Neste ano, uma das grandes novidades é o benefício do cashback de 100% após às 17h de segunda a quinta-feira. Segundo Sevani Matos, presidente da CBL, a ferramenta foi ampliada por um esvaziamento do evento após esse horário nas demais edições.

"[Esse cashback] é para pessoas que trabalham o dia todo e, às vezes, não querem perder um sábado ou um domingo. Com o pavilhão mais vazio, você também circula melhor", comentou Sevani durante a coletiva de imprensa. Nesses dias e horários, a programação também será voltada ao público adulto.

O conceito de 2026 é chamado de "Um Festival de Emoções" e vai ganhar uma identidade sonora inédita. Pela primeira vez, o evento terá uma canção-tema, interpretada por Hugo Rafael, vocalista do grupo Sambô. A Bienal, mais uma vez, terá ônibus disponíveis para Anhembi nas estações Tietê e Barra Funda.

De Alice Oseman a Itamar Vieira Jr.

A programação do evento inclui 350 autores nacionais e internacionais. Dentre os nomes estrangeiros, estão Alice Oseman, Elena Armas, Ana Huang e Lynn Painter.

Entre os nomes nacionais, estão Itamar Vieira Jr., Raphael Montes, Ana Suy, Conceição Evaristo e Paula Pimenta. Confira a programação completa aqui.

Como funciona o sistema de cashback da Bienal do Livro

Pela segunda vez, o evento terá um sistema de cashback para estimular a compra de livros durante a visita. Haverá ainda uma parceria com a Prefeitura de São Paulo de vale-livros, ainda sem valor definido, para estudantes e educadores.

De segunda a quinta, após as 17h, 100% do valor do ingresso será convertido em créditos. Durante o dia, os ingressos com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) vão garantir créditos de R$ 15 e R$ 7,50, respectivamente.

Nas sextas, sábados e domingos, as entradas custam R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia-entrada) e convertem os mesmos valores dos cashbacks durante a semana, R$ 15 e R$ 7,50, respectivamente.

Espaços temáticos

- Ao todo, a edição de 2026 da Bienal do Livro de SP vai contar com 12 espaços temáticos:

- Arena Cultural by Pólen: principal palco do evento, coordenado por Leonardo Neto;

- Salão de Ideias: com debates sobre literatura, cultura e temas contemporâneos e coordenação de Cris Pàz;

- Espaço Educação: vai promover atividades para educadores, gestores, estudantes e famílias, com coordenação da pedagoga Solange Petrosino;

- Papo de Mercado by Chambril Avena: voltado a profissionais da cadeia do livro e coordenado por Talita Facchini;

- Espaço Prêmio Jabuti e Jabuti Acadêmico: encontros com autores, pesquisadores e profissionais do livro reconhecidos pelo prêmio, com coordenação de Hubert Alquéres e Nina Ranieri;

- Espaço Cordel e Repente: vai celebrar a literatura popular brasileira, com coordenação de Lucinda Marques;

Alameda dos Artistas by BIC: novidade da edição, vai se dedicar aos quadrinistas, com coordenação de Ivan Costa;

- Espaço Saúde e Bem Estar: outra novidade do evento, vai reunir médicos, pesquisadores, escritores e jornalistas para discutir saúde física e mental, com coordenação de Michelle Loreto e Fabrício Battaglini;

- Arena Podcast: coordenada por Fabio Uehara, terá 32 transmissões ao vivo em formato de videocast;

- Caminhões BiblioSesc: formados pela Praça da Palavra e pela Praça de Histórias, com experiências infantis e coordenação de Jefferson Santos;

- Espaço Infantil: com programação também voltada para as crianças;

- Espaço Influenciadores by Skeelo: dedicado a criadores de conteúdo;

- Espaço de Descanso by Claro: voltado para o público geral.

Espanha é homenageada

Neste ano, a Espanha é a convidada de honra do evento. Com curadoria de Marta Sanz, um espaço de 500 metros quadrados vai receber uma programação dedicada à literatura espanhola contemporânea com 50 autores.

"O espaço cultural latino-americano é cada vez mais importante. Essa presença espanhola quer contribuir para fortalecer essa relação com esse continente em que todos nos sentimos em casa", disse Jordi Martí, secretário de Estado de Cultura do Ministério de Cultura da Espanha, na coletiva de imprensa. "A leitura é um direito, não é apenas um capricho. A presença espanhola é um convite para o público para aprender a descobrir", completou.

Serviço - 28ª Bienal Internacional do Livro de SP

Data: de 4 a 13 de setembro de 2026

Local: Distrito Anhembi, São Paulo

Ingressos: Disponíveis pela plataforma Fever