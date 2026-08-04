'Estrelas da Casa' ganha reforço de KondZilla para orientar trajetória digital de participantes

A nova temporada de Estrelas da Casa terá um reforço no time de especialistas. O produtor musical e empresário KondZilla passa a integrar o reality para orientar os participantes sobre posicionamento digital e estratégias de carreira no mercado da música. Apresentado por Ana Clara, o programa estreia em 25 de agosto.

Ao longo da competição, KondZilla comandará missões ligadas ao ambiente digital, que deverão ser cumpridas pelos cantores durante a semana. Depois, ele avaliará o desempenho dos participantes e dará orientações sobre produção de conteúdo, construção de audiência e fortalecimento da imagem artística.

O produtor falou sobre o convite para integrar o elenco fixo do programa e destacou o que considera um dos diferenciais do formato.

"Na primeira temporada ministrei uma oficina e pude sentir de perto o quanto aquele ambiente realmente transforma a visão dos participantes sobre a carreira. Agora, voltar com uma participação fixa é uma responsabilidade ainda maior. Eu acredito muito na proposta do Estrelas da Casa porque ele não procura apenas grandes vozes. O programa forma artistas completos, que precisam cantar, se comunicar, criar conexão com o público e entender o mercado", disse.

"E acho muito interessante a novidade desta temporada de formar também um grupo musical. O mercado sempre teve espaço para grandes grupos, mas hoje eles precisam nascer já entendendo posicionamento, identidade e construção de comunidade. É um desafio diferente e muito atual", completou.

Segundo KondZilla, seu trabalho complementa a atuação dos mentores Belo e Junior e da conselheira Anitta ao trazer uma perspectiva voltada à presença digital e ao desenvolvimento da carreira.

"Eles trazem a experiência do palco, da interpretação, da longevidade e da construção musical. Eu entro com uma visão mais voltada para posicionamento, audiência, conteúdo e estratégia de carreira. No fim, são perspectivas que se complementam. O artista de hoje precisa cantar bem, fazer boas escolhas musicais e também entender como construir uma marca forte", explicou.

Fundador de uma das maiores plataformas de conteúdo e entretenimento urbano do País e criador do maior canal de música da América Latina no YouTube, KondZilla se consolidou como uma das principais referências do setor.

Ao longo da carreira, acumulou projetos de alcance internacional e indicações ao Emmy Internacional e ao Latin Grammy.