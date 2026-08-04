Verus lança coleção dedicada a títulos dark romance e new adult

A Verus Editora, pertencente ao grupo Editorial Record, lançou uma coleção focada em dark romance e new adult, chamada Obscura.

A editora planeja uma série de lançamentos. Com versões em quadrinho, sequências e novas histórias, algumas das obras podem conter temas sensíveis.

Rafaella Machado, Editora executiva da Galera Record e Verus, comentou a novidade, em especial, esse movimento da busca por títulos do dark romance, que se popularizou nos últimos anos: "O crescimento do dark romance mostra que existe um público apaixonado que sentia falta de espaço editorial sério para esse tipo de história no Brasil", afirmou com exclusividade ao Estadão. "Para a Verus, criar a Obscura foi reconhecer esse movimento com cuidado e não só 'aproveitar a onda'. A coleção nasceu de conversas diretas com a própria comunidade de leitoras, que ajudou a construir sua identidade e critérios editoriais desde o início".

A empresária ainda falou sobre o público principal que esses livros atingem, as mulheres. "Também nos motivou perceber um duplo padrão: o desejo e a sexualidade femininos costumam ser julgados com muito mais rigor do que os masculinos, inclusive na crítica literária. Achamos importante não recuar diante disso e dar espaço a essas histórias sem tratá-las como um problema a ser justificado."

"Ao mesmo tempo, ficção sombria pede responsabilidade", refletiu, já que boa parte dessas obras acabam por tocar em assuntos sensíveis. "Todos os livros da Obscura trazem aviso de gatilho no início e terminam com a mensagem: 'Na ficção, tudo pode. Na vida real, relacionamentos abusivos não são romance. Se você ou alguém que conhece está vivendo uma situação de violência ou abuso, procure ajuda pelos canais de apoio disponíveis.' Isso resume o espírito da coleção: espaço para a ficção ir a lugares intensos, sem perder de vista que falamos com pessoas reais."

O que é new Adult?

New adult e young adult são terminologias parecidas, mas diferenciam-se ao tratar de seu público alvo e narrativa. A editora explica que o primeiro possui uma abordagem mais voltada a temas recorrentes da vida adulta, escrita madura e a possibilidade ou não de haver conteúdo explícito.

Já o young adult possui uma levada direcionada a temas da adolescência, de forma que pessoas mais novas acabam por ter mais identificação.

Veja abaixo os lançamentos da coleção Obscura, da Verus:

Meu Mafioso Perfeito - Babi A. Sette

Bela sonha em ser uma atriz e trabalha para isso. No entanto, há um problema: a falta de dinheiro. Em contrapartida, Vince é um mafioso quieto, com reputação polêmica. O problema desse envolvimento não é a máfia em si, mas os sentimentos desenvolvidos.

420 págs., R$65

Atraídos pelo destino (Vol. 1 Saga Marfil) - Mercedes Ron

Marfil Cortés tem a vida dos sonhos em seu apartamento em Nova York. No entanto, quando é sequestrada sua vida muda. Ao acordar em um hospital, sem memória, nenhuma busca da família por ela ou qualquer explicação, seu pai coloca Sebastian Moore como guarda-costas.

Aviso de gatilho: sequestro, violência e abuso de poder.

350 págs., R$70

After: A graphic novel (Vol. 2) - Anna Todd

Situado no primeiro ano de faculdade, Tessa e Hardin se sentem cada vez mais atraídos um pelo outro. Ao terminar com o ex, a protagonista deseja fazer de tudo para ficar com ele.

192 págs., R$70

Belo casamento (Vol. 3 Belo desastre) - Jamie McGuire

Após terem sua história contada em Belo Desastre e Desastre Iminente, sob diferentes pontos de vista, o terceiro volume chega com algumas novas questões a serem analisadas a respeito de Travis e Abby. O quanto realmente o leitor conhece essa trama? Qual o motivo por trás de certas decisões, como o pedido de casamento vindo dela?

126 págs., R$60

Algo belo (Vol. 4 Belo desastre) - Jamie McGuire

America Mason tem interesse por um dos Maddox: Shepley, primo de Travis. Ele se diferencia do resto de sua família. Com uma personalidade mais amante. Uma viagem à casa dos pais da protagonista muda tudo, com novos sentimentos despertos.

126 págs., R$60