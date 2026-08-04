Bienal do Livro 2026: Como conseguir senhas para as sessões de autógrafos?

Como já é tradição, a Bienal do Livro 2026 vai disponibilizar senhas para as sessões de autógrafos com autores durante o evento. A informação foi confirmada pela organização e pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) durante coletiva de imprensa no Distrito Anhembi nesta terça-feira, 4. A um mês do evento, os ingressos para o primeiro sábado já estão esgotados.

Segundo Sevani Matos, presidente da CBL, as senhas para conseguir autógrafos com os autores convidados serão disponibilizadas gratuitamente. Ainda não há informações sobre a data da liberação, que deve ser anunciada em breve, mas todas serão distribuídas de forma online.

"A distribuição para cada um dos dias será feita de acordo com a programação específica de cada data", comentou Mayra Nardy, diretora da RX, organizadora do evento.

A 28ª edição tem nomes como Alice Oseman, Elena Armas, Ana Huang e Lynn Painter confirmados entre os autores internacionais. Dentre os autores nacionais, estão Itamar Vieira Jr., Raphael Montes, Ana Suy, Conceição Evaristo e Paula Pimenta. Confira a programação completa em https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/programacao-cultural.html.

Edição de 2024 teve suspensão de senhas

A última edição da Bienal do Livro de São Paulo enfrentou uma suspensão temporária da retirada de senhas para as sessões de autógrafos. Em comunicado ao Estadão à época, o evento afirmou que o número de buscas pela retirada de senhas superou as expectativas, causando instabilidade no site.