Homem fica gravemente ferido após ser atropelado por trem na linha-7 Rubi

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem nesta terça-feira, 4, na estação Perus, da linha 7-Rubi, na zona norte de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros informou que o homem sofreu traumatismo craniano grave e foi socorrido inconsciente. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Brasilândia.

A TIC Trens afirmou que o caso ocorreu por volta das 7h15. Segundo a concessionária, o homem "acessou indevidamente a via férrea". Equipes da concessionária prestaram atendimento inicial a ele.

"A concessionária reforça que o acesso de pessoas não autorizadas à faixa de domínio da ferrovia é estritamente proibido. Além de colocar a vida em risco, a invasão da via configura crime, conforme legislação aplicável", informou a TIC Trens em nota.