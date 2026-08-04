Vídeo: motociclista destrói a própria moto em blitz

Rio - Um motociclista foi flagrado quebrando a própria moto ao ser parado em uma blitz, na manhã desta terça-feira (4). A situação ocorreu na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na pista sentido Pavuna, depois do Shopping Nova América, na Zona Norte

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Motociclista quebra a própria moto em blitz na Zona Norte



Crédito: Reprodução de vídeo pic.twitter.com/BLDi6RSEbo — Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2026

De acordo com a Polícia Militar, uma operação conjunta do 3º BPM (Méier) com o Detran RJ abordou o condutor. Durante a fiscalização, as equipes constataram irregularidades em relação à documentação da moto, que seria rebocada. Ele, então, iniciou a depredação do veículo. A motocicleta foi apreendida pelos agentes. Procurado, o Detran informou que a blitz não era do órgão.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem jogando uma pedra grande diversas vezes contra a motocicleta, já destruída no chão. Outros veículos também estavam parados na blitz, mas ela era o único alvo dele. Ao fundo, reboques estavam posicionados para a retirada de mais motos e carros irregulares.





