Homem morre após ser baleado durante tentativa de assalto

Rio - Um homem, identificado como Marcelo de Alcântara Brito, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Rua Drummond, em Olaria, na Zona Norte, no início da tarde desta terça-feira (4). Segundo relatos de testemunhas, um suspeito em uma motocicleta tentou roubar os pertences da vítima e atirou contra ela durante a ação.
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Marcelo recebeu socorro e seguiu para o Hospital Balbino, nas proximidades, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
O caso provocou comoção entre moradores da região. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas reunidas ao redor da vítima logo após o ataque, enquanto aguardavam a chegada do socorro. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h25
Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os agentes receberam informações de que o atirador estava em uma motocicleta e teria tentado cometer um roubo antes de atirar contra Marcelo.
A ocorrência foi registrada inicialmente na 22ª DP (Penha) e encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.
Marcelo recebeu socorro e seguiu para o Hospital Balbino, nas proximidades, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
O caso provocou comoção entre moradores da região. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas reunidas ao redor da vítima logo após o ataque, enquanto aguardavam a chegada do socorro. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h25
Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os agentes receberam informações de que o atirador estava em uma motocicleta e teria tentado cometer um roubo antes de atirar contra Marcelo.
A ocorrência foi registrada inicialmente na 22ª DP (Penha) e encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.