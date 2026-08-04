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PM remove nove toneladas de barricadas em Campinho

Operação dos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) contou com o apoio de viatura, blindado, caminhão e retroescavadeira

Polícia Militar removeu nove toneladas de barricadas durante ação no Morro do Fubá, em Campinho
Polícia Militar removeu nove toneladas de barricadas durante ação no Morro do Fubá, em Campinho -
Rio - A Polícia Militar removeu, nesta terça-feira (4), nove toneladas de barricada em uma operação no Morro do Fubá, em Campinho, Zona Norte. A ação tinha como objetivos combater a criminalidade, desobstruir vias públicas e reduzir os índices de roubo de veículos na região.
LEIA MAIS: Ação remove aproximadamente 10 toneladas de barricadas em São Gonçalo
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PM realizou operação no Morro do Fubá, em Campinho, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Polícia Militar removeu nove toneladas de barricadas durante ação no Morro do Fubá, em Campinho - Reginaldo Pimenta
Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) fizeram uma operação contra barricadas e roubos de veículos em Campinho - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Ação da PM em Campinho, Zona Norte, contou com apoio de caminhão e retroescavadeira - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
A operação dos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) contou com o apoio de viatura, blindado, caminhão e retroescavadeira. Ao todo, as equipes liberaram quatro vias e removeram nove toneladas de materiais utilizados como barricadas.
O DIA apurou possíveis impactos da ação. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as unidades funcionaram normalmente. A Secretaria Municipal de Educação comunicou que as escolas seguiram em modo presencial. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, nenhuma instituição de ensino precisou ser fechada na região citada.
Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.
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