Rio vai ganhar novas motofaixas

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, em decreto publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (4), a implantação de mais 8 km de motofaixas . Elas serão colocadas na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, no sentido Barra da Tijuca, entre a Avenida Niemeyer e a Avenida Embaixador Gabriel Landa, em São Conrado, na Zona Sul; e nas duas direções da Avenida Engenheiro Freyssinet, em Rio Comprido, no Centro; e do Elevado Rufino de Almeida Pizarro, que liga a Praça da Bandeira e São Cristóvão, Zona Norte.

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A previsão é que os novos trechos sejam concluídos em até 60 dias. A medida dá continuidade ao plano de expansão iniciado em maio deste ano e busca organizar a circulação de motocicletas, aumentar a segurança viária e contribuir para a redução de acidentes de trânsito.

"A ampliação das motofaixas tem como objetivo organizar a circulação de motocicletas, aumentar a segurança viária e contribuir para a redução de acidentes de trânsito. Os motociclistas estão entre as principais vítimas desses sinistros na cidade, e essa iniciativa reforça o compromisso da Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ com a preservação de vidas", afirmou a presidente da CET-Rio, Marize Queiroz Ribeiro.

Conclusão de 19 km



Nesta segunda-feira (3), foi concluída a implantação de 19 quilômetros de motofaixas no eixo Lagoa-Barra, abrangendo as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, a Rua Mário Ribeiro, o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e a Avenida Padre Leonel Franca.

Com essa etapa concluída, a companhia já iniciou os preparativos para a implantação da nova fase na Avenida Engenheiro Freyssinet, com a remoção da sinalização existente para a demarcação da faixa preferencial em azul e branco.

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As motofaixas funcionam como faixas preferenciais para motociclistas, especialmente em situações de tráfego lento. Os demais veículos podem utilizá-las apenas durante manobras de mudança de faixa, sempre com a devida atenção.



A primeira faixa para motos da cidade foi implantada em 2024, na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em São Conrado, no sentido Lagoa, com dois quilômetros de extensão. Em seguida, o corredor formado pela Avenida Rei Pelé e pela Rua Teixeira Soares, no Maracanã, recebeu outros 4,1 quilômetros de faixas preferenciais, distribuídos nos sentidos Centro e Méier.



Até dezembro de 2026, a CET-Rio prevê concluir 74 quilômetros de motofaixas em corredores estratégicos da cidade, incluindo a Avenida das Américas e a Linha Vermelha.



Estudos da companhia apontam adesão entre 86% e 96% dos motociclistas às motofaixas, além de ganhos na organização do tráfego. Eles ressaltam, no entanto, que a efetividade da medida depende da fiscalização, do controle de velocidade e do uso de tecnologias como videomonitoramento e radares.