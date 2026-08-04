Gabriel Medina e Isabella Arantes perdem bebê que esperavam após exame de 3 meses de gestação

Gabriel Medina e Isabella Arantes perderam o bebê que esperavam. A informação foi confirmada pelo tricampeão mundial de surfe ao Globo Esporte, após o exame morfológico realizado por volta dos três meses de gestação apontar que a gravidez não evoluiu na fase fetal.

Nas redes sociais, o atleta compartilhou uma mensagem de esperança após a confirmação da perda. "Tenha fé, não se apresse", escreveu.

A notícia chega poucos dias depois de Medina e Isabella oficializarem a união. Eles se casaram na última quinta-feira, 30, na Praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

Durante a cerimônia, o surfista surpreendeu os convidados ao revelar que seria pai pela primeira vez. Em seus votos, falou sobre a gestação da esposa. "Deus sempre nos surpreende com esses presentes da vida e nos deu o maior deles: nosso filho. Deve ter amigo meu descobrindo (a gravidez) agora", disse Medina, emocionado.

Mesmo após a perda, o surfista mantém a programação para a temporada. Medalhista olímpico, ele embarca nesta terça-feira, 4, para Teahupo'o, no Taiti, onde disputará a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL). Medina ocupa a quarta colocação do ranking após seis das 13 etapas previstas para a temporada.

Pedido de casamento em Portugal

O pedido de casamento aconteceu em 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Isabella Arantes compartilhou o momento nas redes sociais e escreveu "I said yes" ("Eu disse sim"). O casal assumiu o relacionamento publicamente em agosto de 2025.