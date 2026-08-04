Prefeitura de SP limita uso de equipamentos sonoros por artistas de rua na Avenida Paulista

A Prefeitura de São Paulo limitou o uso de equipamentos sonoros por artistas de rua na Avenida Paulista durante o programa "Ruas Abertas". A medida foi publicada nesta terça-feira, 4, em uma portaria conjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras e da Subprefeitura da Sé.

Na prática, fica vedada a utilização de fontes de energia externas para alimentar caixas de som e instrumentos. A portaria proíbe o uso de geradores, baterias ou energia elétrica de estabelecimentos comerciais ou residências.

Segundo a portaria, o descumprimento da medida poderá gerar apreensões de equipamentos, com exceção de instrumentos musicais.

A Prefeitura de São Paulo informou que o objetivo é "conciliar a manifestação artística, uma marca do local, com os diversos usos do espaço público entre moradores, comerciantes e frequentadores".

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) informou que a medida foi discutida em duas reuniões, realizadas em 2025, com representantes de artistas de rua, de moradores da região e da Prefeitura de São Paulo.