Filha de Elaine Mickely e Cesar Filho anuncia nascimento do primeiro filho: 'Indescritível'

Luma Cesar, filha de Elaine Mickely e Cesar Filho, anunciou nesta terça-feira, 4, o nascimento de Arthur, seu primeiro filho com o empresário inglês Ed Beccle. Nas redes sociais, ela compartilhou registros do parto e do primeiro encontro da família com o bebê.

"Indescritível… Arthur, como nós te amamos", escreveu Luma ao publicar imagens do casal com o recém-nascido, incluindo fotos do pezinho e do rosto do filho.

Nos comentários da publicação, Cesar Filho comemorou a chegada do primeiro neto. "Meu Neto!!! The King Arthur!!!", escreveu o apresentador. Luigi Cesar, irmão de Luma, também festejou o nascimento do bebê. "MEU SOBRINHO", publicou, acompanhado de um emoji emocionado.

A postagem também recebeu mensagens de carinho de famosos como Adriane Galisteu, Ticiane Pinheiro, Larissa Manoela, Vera Viel, Graciele Lacerda, Pietra Quintela, Gustavo Mioto e Camilla Camargo. "Bem-vindo ao amor incondicional", celebrou Galisteu. "Ah, meus amores! Feliz demais por vocês! Que Deus abençoe", escreveu Ticiane. "Que bênção! Bem-vindo Arthur", disse Larissa Manoela.

Elaine Mickely mostra reação de Cesar Filho

Em seu perfil no Instagram, Elaine Mickely compartilhou um vídeo com a reação de Cesar Filho ao saber do nascimento do netinho. Surpreso e visivelmente emocionado durante uma chamada de vídeo, o apresentador celebrou a chegada de Arthur.

Em abril, Luma havia revelado o significado do nome escolhido para o bebê. Segundo ela, Arthur remete à coragem, à gentileza e à força, além de carregar um propósito especial para a família.

"Nosso baby tão amado já tem nome… um nome que o Senhor colocou nos nossos corações, e que carrega um significado. Nome de um bebê gentil, de um menino corajoso e de um homem forte. Que carrega um propósito de Deus. Nosso reizinho, estamos esperando por você", declarou.

Luma Cesar e Ed Beccle estão juntos desde 2021 e oficializaram a união em fevereiro de 2025, em uma cerimônia realizada no Ceará.

Arthur é o primeiro neto de Elaine Mickely e Cesar Filho. A família ainda aguarda a chegada de mais um bebê neste ano, filho de Luigi Cesar e Júlia Vieira.