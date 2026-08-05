Segundo a Polícia Civil, a ação integra a Operação Contenção, ofensiva do Governo do Estado voltada ao combate à expansão territorial do Comando Vermelho. Os agentes identificaram indícios de um esquema semelhante em outro clube recreativo, apontado como principal alvo da operação: o Várzea Country Club.

Segundo a investigação, pessoas de confiança da organização passaram a administrar informalmente o estabelecimento, controlando eventos, movimentações financeiras e decisões internas, mesmo sem qualquer vínculo jurídico ou estatutário com a instituição.