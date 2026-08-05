Dirigentes do clube foram ameaçados para deixar entidade

As investigações começaram após dirigentes do clube social Marabu, no bairro Encantado, denunciarem que estavam sendo ameaçados para deixar a administração da entidade e entregar o controle do espaço a pessoas ligadas ao tráfico. As intimidações teriam partido da liderança da facção criminosa. Além da tentativa de assumir a gestão do local, os criminosos exigiam o pagamento mensal de R$ 6 mil para que o clube continuasse funcionando.

"As investigações tiveram início no final do ano passado, quando dirigentes do clube Marabu denunciaram a extorsão. O traficante conhecido como Jean do 18 estava querendo colocar pessoas de sua confiança na administração do clube. Conseguimos identificar esse núcleo familiar que estava gerenciando o clube e descobrimos a movimentação financeira", explicou a delegada Kely Goularte, titular da 52ª DP (Nova Iguaçu).