Pousada para lavar dinheiro

Os policiais também identificaram a ligação do grupo com uma pousada em Armação dos Búzios que, segundo a investigação, pode ter sido usada para lavar dinheiro do tráfico. O estabelecimento 'Menino do Rio' possui 16 quartos, cinco funcionários e diárias em torno de R$ 540. Apesar da estrutura de pequeno porte, teria movimentado cerca de R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses.

"A pousada tinha só 19 quartos e cinco funcionários. Impossível movimentar R$ 4 milhões em três meses. Eles ainda tinham muitos depósitos de dinheiro em espécie", explicou a delegada Kely Goularte.