Prêmio Grande Otelo 2026 tem empate entre 'O Agente Secreto' e 'Manas'

O Prêmio Grande Otelo 2026, o maior dedicado ao cinema brasileiro, terminou em empate nesta terça-feira, 4. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, e Manas, de Marianna Brennand, dividiram o prêmio de Melhor Filme.

A cerimônia foi realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com apresentação de Marieta Severo e Silvia Buarque. O evento foi transmitido ao vivo pela internet.

Indicado ao Oscar e premiado em Cannes, O Agente Secreto, de Mendonça Filho, era o líder da noite, com 18 indicações. Venceu em quatro categorias: Filme, Direção de Fotografia, Direção de Arte e Efeitos Visuais.

Em outras duas categorias decisivas, Direção e Roteiro Original, foi superado por Manas, que também garantiu a vitória de Dira Paes na categoria de Atriz Coadjuvante e foi premiado em Montagem. O longa de Brennnand teve ao todo cinco vitórias.

Numericamente, no entanto, o grande vencedor foi Homem com H. A cinebiografia de Ney Matogrosso, dirigida por Esmir Filho, levou os prêmios de Melhor Filme pelo Voto Popular, Melhor Ator (Jesuíta Barbosa), Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Som e Melhor Trilha Sonora.

Ao todo foram anunciados 32 prêmios para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras: 31 produções escolhidas pelos mais de 350 profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação.