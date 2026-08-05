Incêndio persiste em indústria química na Grande São Paulo após mais de 12 horas

O incêndio que atingiu uma indústria química na tarde de terça-feira, 4, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, ainda persiste na manhã desta quarta-feira, 5, porém, em proporções menores. No dia anterior, era grande a quantidade de fogo e fumaça. Não há registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dos 24 tanques, dois ou três ainda estão com focos de incêndio. Houve uma explosão de novo nesta quarta-feira e, por isso, a corporação isolou a área. No total, 79 bombeiros estão no local combatendo as chamas e 31 viaturas auxiliam nos trabalhos.

Conforme a corporação, a maioria dos focos foi controlada ainda na terça-feira, por volta das 21h, mas os bombeiros não deram um prazo para o término dos trabalhos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h30 de terça-feira e enviou oito viaturas. No entanto, por volta das 18h30, 30 viaturas e 60 bombeiros estavam empenhados no combate às chamas no local, na Estrada do Bonsucesso, em Rio Abaixo.

Apesar do fogo controlado, o trabalho da corporação segue nesta quarta-feira, mais de 12h após o início da ocorrência.

A empresa atingida é a Quema Química, que atua na produção de impermeabilizantes e solventes. O imóvel tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido até 2029, informou a corporação.

A empresa armazenava cerca de 2 milhões de litros de líquidos inflamáveis, distribuídos em 24 tanques de 30 mil litros, seis tanques de 5 mil litros e mais de 100 contêineres do tipo IBC. Entre os produtos estariam tolueno, hexano, álcool etílico, acetato de etila, acetato de butila e resinas.

Informações preliminares indicavam a existência dos tanques e que parte deles foi atingida pelas chamas.

A região abriga ainda outras indústrias, como empresas especializadas na coleta e destinação resíduos industriais e na produção de pisos emborrachados. A Defesa Civil do Estado informou que essas outras indústrias foram esvaziadas. Até o momento, não houve necessidade de deslocar moradores devido à distância da fábrica de áreas residenciais.

O órgão atuou na ocorrência com um caminhão de abastecimento de água, em conjunto um caminhão-pipa da Secretaria de Serviços Urbanos. A operação também contou com o apoio do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A Defesa Civil do Estado aponta que, durante o atendimento à ocorrência, foram registradas explosões no local. "Há informações preliminares sobre um possível vazamento de componente químico, porém as causas do incêndio ainda não foram confirmadas e serão apuradas pelos órgãos competentes", informou o órgão.

A EDP, concessionária de energia do município, informou que interrompeu o fornecimento no entorno por motivos de segurança. "A concessionária acompanha a situação e, após a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros, realizará a religação da energia", informou em nota.