Adriane Galisteu homenageia o filho Vittorio pelos 16 anos

Vittorio, filho de Adriane Galisteu com o empresário Alexandre Iódice, completou 16 anos nesta terça-feira, 4, e recebeu uma homenagem da mãe nas redes sociais. O aniversário foi celebrado durante uma viagem da família a Ibiza, na Espanha.

Para marcar a data, a apresentadora publicou um álbum de fotos ao lado do filho e destacou a importância dele em sua vida. "Hoje o amor da minha vida faz 16 anos. É impossível explicar o que aconteceu comigo no dia em que você chegou. Você me apresentou um amor que eu nem imaginava ser capaz de sentir", escreveu.

Galisteu também falou sobre a emoção de acompanhar o crescimento de Vittorio. "Ver você crescer é o maior privilégio da minha vida. Tenho orgulho do menino que você foi e ainda mais do homem gentil, forte, curioso e cheio de luz que está começando a se tornar", declarou.

A apresentadora ainda desejou que o filho tenha "coragem para seguir seus sonhos", "sabedoria para fazer suas escolhas" e a certeza de que "sempre terá um lugar seguro" nos seus braços.

"Feliz 16 anos, meu filho. Você é, e sempre será, o meu maior amor", finalizou.

Nos comentários da publicação, Vittorio respondeu à homenagem da mãe com outra declaração: "Mãe te amo muito. Você é a mulher mais importante e especial do mundo. Te amo."