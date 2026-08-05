Veja a declaração de amor de Shawn Mendes para Bruna Marquezine no dia do seu aniversário

O aniversário de 31 anos de Bruna Marquezine, comemorado na última terça-feira, 4, ganhou um destaque especial nas redes sociais. Shawn Mendes fez sua primeira declaração pública de amor para a atriz, com quem é visto desde o ano passado, mas sem nunca ter assumido oficialmente o relacionamento.

Em seu perfil no Instagram, o cantor canadense compartilhou fotos de Bruna durante uma visita ao Casa Amarela Providência, centro cultural comunitário localizado no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, onde ela aparece brincando com crianças. Na legenda, ele se declarou, misturando inglês e português.

"Feliz aniversário, meu amor. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Não quero ser sentimental demais, mas você realmente mudou a minha vida, e sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito", escreveu.

Os dois se aproximaram em março de 2025. Em setembro do mesmo ano, apareceram juntos curtindo o show de Dua Lipa, em São Paulo, e, desde então, continuaram juntos em diferentes ocasiões. Com o relacionamento, Shawn também passou a vir ao Brasil com frequência.

A declaração animou o público. Internautas comemoraram o momento, desejaram felicidade ao casal e elogiaram o esforço do cantor ao escrever parte da mensagem em português. Entre os comentários, algumas pessoas destacaram que Bruna agora é "amada em voz alta".