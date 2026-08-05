Boni pede respeito após ser chamado de 'gagá' ao comentar sobre abertura do 'Jornal Nacional'

Boni respondeu a um comentário ofensivo nas redes sociais após ser chamado de "gagá" por um internauta. Aos 90 anos, o ex-diretor da Globo decidiu se manifestar após um comentário em um vídeo em que contava os bastidores da escolha da trilha sonora do Jornal Nacional.

Tudo começou após Boni explicar que o tema utilizado no telejornal foi inspirado em The Fuzz, de Frank De Vol. Segundo ele, muitas pessoas confundem a música com Summer of 68, do Pink Floyd, por causa da semelhança entre as composições. Nos comentários da publicação, um usuário escreveu: "Boni tá gagá, esqueceu o que fez."

Em novo vídeo, Boni respondeu pedindo respeito. "Pelo amor de Deus, nada de grosserias. Nós estamos aqui para contar histórias, divertir e curtir o que é bom. E o que é bom, acima de tudo, é a gente pesquisar com carinho e cuidado", afirmou.

Na legenda da publicação, ele reforçou: "Eu recebi esse comentário em um vídeo que fiz contando a história da música do Jornal Nacional. Muita gente acha que a música que usamos era Summer '68, do Pink Floyd. Mas não. A música, como falei no vídeo inicial, é The Fuzz, do Frank De Vol. Aqui eu mostro o porquê da confusão", escreveu.

A resposta repercutiu entre os seguidores, que saíram em defesa de Boni. Nos comentários, internautas elogiaram a forma educada com que ele reagiu à provocação. Famosos também manifestaram apoio ao ex-executivo. "Repetindo: memória viva", escreveu Lulu Santos. "Educação sempre!", comentou Lúcio Mauro Filho.