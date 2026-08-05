Beyoncé libera nova versão de 'Morning Dew (Donk)', desta vez com participação de Jay-Z

Beyoncé surpreendeu os fãs na madrugada desta quarta-feira, 5, ao lançar, sem aviso prévio, o Morning Dew (Donk) Remix Pack, um EP com quatro versões da faixa Morning Dew (Donk). O projeto traz como principal novidade a participação de Jay-Z, que divide os vocais com a artista em duas das músicas e apresenta versos inéditos em uma das faixas.

O anúncio foi feito pela Parkwood Entertainment, gravadora da cantora, por meio das redes sociais. O lançamento amplia a trajetória de Morning Dew (Donk), música que ganhou uma versão oficial recentemente após anos circulando de forma não autorizada na internet.

No novo EP, Jay-Z, creditado como JAŸ-Z, adiciona uma nova estrofe à faixa principal, marcando mais uma parceria musical com Beyoncé. O rapper também aparece na versão acústica da canção, reforçando a proposta do remix pack de apresentar diferentes releituras do single.

A colaboração marca mais um capítulo da extensa parceria artística do casal, responsável por sucessos como Crazy in Love, Drunk in Love e Déjà Vu, além de projetos conjuntos ao longo das últimas duas décadas.

Faixa teve origem há mais de uma década

Embora tenha sido lançada oficialmente apenas neste ano, Morning Dew (Donk) começou a ser produzida em 2013, durante as sessões do álbum Beyoncé. A música foi escrita pela cantora ao lado de Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon.

Trechos da gravação passaram a circular na internet em 2021, enquanto uma versão mais completa vazou dois anos depois. Com o tempo, a faixa ganhou força entre os fãs e chegou a viralizar no TikTok antes de receber um lançamento oficial.

Desempenho nas paradas

A chegada da música às plataformas também refletiu no desempenho comercial da artista. Morning Dew (Donk) estreou na sétima posição da parada Hot R&B/Hip-Hop Songs, da Billboard, marcando o retorno de Beyoncé ao Top 10 da lista pela primeira vez em três anos.

Além disso, a canção alcançou o terceiro lugar na Hot R&B Songs e estreou na 26ª colocação da Billboard Hot 100, tornando-se a 61ª faixa da cantora a entrar no Top 40 da principal parada musical dos Estados Unidos.

Parte da celebração dos 20 anos de 'B'Day'

A expectativa é que Morning Dew (Donk) faça parte da edição especial em comemoração aos 20 anos de B'Day, segundo álbum de estúdio de Beyoncé, lançado originalmente em 2006.

O disco marcou uma das fases mais bem-sucedidas da carreira da artista ao estrear no topo da Billboard 200 e reunir sucessos como Irreplaceable, Beautiful Liar, parceria com Shakira, Déjà Vu, ao lado de Jay-Z, e Ring the Alarm.

O EP já está disponível nas principais plataformas de streaming e reúne quatro versões da música, incluindo as duas colaborações inéditas de Beyoncé com Jay-Z, ampliando o repertório de uma faixa que se tornou uma das mais comentadas entre os fãs desde seu lançamento oficial.