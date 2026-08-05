'De Olho na Fila' funciona? Saiba como encontrar postos com vacina contra o sarampo em SP

A Prefeitura de São Paulo iniciou, na segunda-feira, 3, uma campanha de vacinação contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos. Para que os cidadãos saibam quais postos de vacinação têm o imunizante disponível e a situação das filas, a gestão municipal disponibiliza a ferramenta "De Olho na Fila", conhecida como "Filômetro".

Na semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e o Ministério da Saúde recomendarem a ampliação da oferta da vacina contra o sarampo na capital, em São Bernardo do Campo e em Guarulhos, após a confirmação de 15 casos da doença no Estado.

No "De Olho na Fila", o cidadão pode consultar quais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas têm o imunizante disponível e apresentam filas menores.

Os postos de vacinação ficam divididos por região: Centro, Leste, Norte, Oeste e Sul. Após selecionar a área da cidade onde deseja se vacinar, o cidadão deve escolher o bairro entre as opções exibidas.

Depois da seleção, serão apresentados os postos de vacinação disponíveis, com informações como endereço, telefone para contato e situação das filas, que pode ser classificada como "fila pequena", "fila média", "fila grande" ou "sem fila".

Abaixo de cada posto de vacinação, será exibida a opção "disponibilidade de imunizante". É importante clicar nessa área para verificar quais vacinas estão disponíveis na unidade. As informações são atualizadas ao longo do dia.

Além dos imunizantes contra sarampo, caxumba e rubéola, a lista também informa a disponibilidade de vacinas contra influenza, vírus sincicial respiratório (VSR) para gestantes, covid-19 e dengue.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, somente no primeiro dia da campanha foram aplicadas 26.876 doses da vacina contra o sarampo. Desde o início da estratégia de intensificação da vacinação, em 27 de junho, a cidade já contabiliza 120.322 doses aplicadas contra a doença.

Além da imunização contra o sarampo, a mobilização resultou na aplicação de outras 22.509 doses de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.