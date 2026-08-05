CAC é preso após atirar contra motorista de aplicativo enquanto dirigia na Rodovia Anhanguera

Gustavo Henrique Ardito, de 46 anos, registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi preso na manhã desta quarta-feira, 5, em Americana, no interior de São Paulo, por suspeita de tentar matar um motorista por aplicativo durante briga de trânsito na Rodovia Anhanguera, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. A defesa de Gustavo não foi localizada. O espaço segue aberto.

Segundo a Polícia Civil do Estado, Ardito teria perseguido a vítima e feito vários disparos contra o veículo de um homem de 48 anos após uma discussão de trânsito, na última sexta-feira, 31. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Em sua casa, foram apreendidas 11 armas registradas, além de munições, aparelhos eletrônicos, informou a polícia. CAC, conforme a Defesa Civil, é uma concessão de registro dada a cidadãos brasileiros para adquirir, guardar e somente utilizar armas de fogo com a finalidade desportiva ou para caça.

"A perícia foi acionada, e o caso registrado no 2º Distrito Policial de Americana, que prossegue com as diligências para esclarecer os fatos", disse a polícia.