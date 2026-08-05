Testamento de Oliver Tree revela desejo inusitado para coleção de arte após sua morte

O testamento de Oliver Tree revelou um dos desejos mais inusitados deixados pelo cantor para depois de sua morte. Segundo documentos judiciais obtidos pelo TMZ, ele determinou que sua coleção de arte fosse preservada e manifestou a vontade de que parte do acervo integrasse um museu dedicado à sua trajetória, além de servir de base para uma fundação voltada ao incentivo de artistas.

De acordo com os documentos, o cantor nomeou o pai, Jesse Nickell III, como responsável pela administração de seu patrimônio. A mãe, Christine, aparece como segunda opção caso ele não pudesse exercer a função.

Ainda não há uma estimativa oficial da herança deixada pelo artista, que não era casado nem tinha filhos. O patrimônio inclui contas bancárias, direitos sobre seu catálogo musical, participações em empresas, além de roupas, joias e outros bens pessoais.

O músico também pretendia deixar instruções manuscritas detalhando a divisão de seus bens, mas não há confirmação de que esses documentos tenham sido concluídos. Na ausência dessas orientações, o testamento determina que o administrador preserve a coleção de arte e providencie a venda dos demais ativos.

O acervo reúne peças que marcaram a carreira de Oliver Tree, como seu figurino característico, a scooter gigante que se tornou uma de suas marcas registradas, o quadriciclo Bull, equipamentos de turnês, adereços de shows, storyboards de videoclipes, artes conceituais, desenhos de moda, pinturas e outros objetos ligados à produção de seus projetos.

Além da preservação da coleção, o cantor manifestou o desejo de que ela fosse reunida em um museu próprio ou incorporada ao acervo de uma instituição já existente. O testamento também prevê a criação da organização sem fins lucrativos Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Geniuses (Bolsa de Arte Extremamente Épica para Gênios do Dr. Oliver Tree, em tradução livre).

Segundo o documento, a fundação terá como objetivo conceder bolsas para artistas que atuam nas áreas de música, cinema, instalações artísticas e performance. O conselho inicial seria formado pelos pais do cantor, familiares e amigos próximos. De acordo com o TMZ, a entidade foi oficialmente criada poucas semanas após a morte do artista.

Acidente de helicóptero no Rio de Janeiro

O cantor norte-americano Oliver Tree morreu aos 32 anos em 14 de junho de 2026, após um acidente aéreo envolvendo a colisão de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O acidente resultou em seis mortes, incluindo outros passageiros, como o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, de 23 anos, e os pilotos.

O artista ganhou projeção com vídeos publicados na extinta plataforma Vine e lançou quatro álbuns de estúdio ao longo da carreira, o mais recente deles Love You Madly Hate You Badly.