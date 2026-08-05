STF começa a julgar validade da lei de 1941 que proíbe exploração de jogos de azar

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quarta-feira, 5, a validade do trecho da Lei das Contravenções Penais que proíbe a exploração de jogos de azar no País. A discussão é se a lei de 1941 se choca com princípios da Constituição de 1988, como o princípio da livre iniciativa.

A ação foi movida em 2016 pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra uma decisão da Justiça gaúcha que afastou a aplicação da norma. O relator, Luiz Fux, leu na tarde desta quarta o relatório do processo e agora advogados das partes e entidades interessadas fazem sustentações orais.