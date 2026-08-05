Rodízio de veículos completa 30 anos nesta quarta e segue suspenso por conta da greve da CPTM

O rodízio municipal de veículos completa 30 anos nesta quarta-feira, 5, data em que segue suspenso pelo segundo dia consecutivo por conta da greve na CPTM.

A restrição entrou em vigor no dia 5 de agosto de 1996 e tinha como objetivo tirar de circulação cerca de 20% da frota por dia. Ela foi sancionada pelo então governador Mário Covas (PSDB).

Na segunda, 4, a capital registrou mais de mil quilômetros de congestionamento às 18h30. A Prefeitura decidiu suspender o rodízio para minimizar os impactos da paralisação dos ferroviários.

A Justiça do Trabalho sugeriu um acordo entre o Estado e o sindicato dos ferroviários para encerrar a greve. A proposta se baseia em um projeto de lei apresentado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que garante a manutenção dos empregos dos ferroviários das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que foram concedidas à iniciativa privada.

Os ferroviários cobram a reestatização das linhas e a manutenção do emprego dos trabalhadores dos ramais. Desde o último dia 24, as três linhas voltaram a ser operadas pela CPTM por determinação do governo de São Paulo e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A companhia ficará à frente do serviço por 90 dias.

A decisão foi tomada após falhas nas operações na mesma semana em que a TriviaTrens assumiu o serviço. Em uma das ocorrências, no dia 23 de julho, um foco de incêndio foi registrado em uma composição nas proximidades da Estação Bresser-Mooca, gerando transtornos entre os passageiros e no transporte público da capital.

Situação das linhas, segundo a CPTM:

- Linha 10-Turquesa: operação normal (não faz parte da greve)

- Linha 11-Coral: operação parcial (circulação interrompida entre as estações Estudantes e Guaianases. O trajeto ocorre apenas entre Palmeiras-Barra Funda e Guaianases)

- Linha 12-Safira: operação parcial (circulação interrompida entre as estações Calmon Viana e Engenheiro Goulart. O trajeto é feito somente entre Brás e Engenheiro Goulart)

- Linha 13-Jade: linha está circulando com maiores intervalos entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Guarulhos; há atendimento do sistema PAESE de reforço de ônibus em frente às estações

Plano de contingência

Para minimizar os impactos, o Estado mantém um plano de contingência, com 195 ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), integração entre modais e monitoramento da operação ao longo do dia. Na terça-feira, foram 128 ônibus.

A CPTM acionou seu plano de contingência, priorizando o atendimento nos trechos de maior demanda. A Linha 11-Coral, que tem operação parcial entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Guaianases, conta com 95 ônibus entre Guaianases e Estudantes. Na Linha 12-Safira, onde os trens circulam entre as estações Brás e Engenheiro Goulart, há 90 ônibus entre Calmon Viana e Engenheiro Goulart.

Já a linha 13-Jade conta com 10 ônibus para fazer o trajeto entre as estações Aeroporto-Guarulhos e Engenheiro Goulart. O Expresso Aeroporto não está operando. As linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, que são concedidas, e a 10-Turquesa operam normalmente.

A TIC Trens, responsável pela linha 7-Rubi, reforçou o atendimento na estação Palmeiras-Barra Funda e opera com frota máxima nos horários de pico. A concessionária mantém monitoramento permanente da demanda e poderá ampliar a oferta de trens ao longo do dia, caso necessário.

No Metrô, a linha 3-Vermelha mantém operação especial para minimizar os impactos da greve dos ferroviários. Já as demais linhas estão com operação normal. A linha, que atende parte da zona leste da capital e faz integração com as linhas afetadas, conta com composições adicionais em circulação.

Funcionamento do Metrô de São Paulo

Linha 1-Azul: operação normal

Linha 2-Verde: operação normal

Linha 3-Vermelha: operação especial

Linha 4-Amarela: operação normal

Linha 5-Lilás: operação normal

Linha 15-Prata: operação normal

Linha 17-Ouro: operação normal