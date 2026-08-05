Ceará e Alagoas: onde estão as cidades que dominam o top 10 da educação no Ideb

Municípios do Ceará e de Alagoas lideram a lista das cidades do País com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Os dados foram anunciados nesta quarta-feira, 5, pelo Ministério da Educação (MEC).

O Ideb é divulgado a cada dois anos e leva em consideração a nota obtida pelos estudantes em avaliações de Português e Matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e pelo fluxo escolar, ou seja, as informações de aprovação e reprovação. As notas do Ideb variam de 0 a 10.

Oito municípios atingiram a nota máxima do Ideb para os anos iniciais do fundamental. Desses, cinco estão no Ceará (Catunda, Coreaú, Cruz, Pedra Branca e Pires Ferreira) e três em Alagoas (Santana do Mundaú e União dos Palmares). Os outros dois que completam o top 10 do 5 º ano do fundamental são Deputado Irapuan Pinheiro e Ipaporanga, com nota 9,9, e ambos cearenses.

O Estado do Ceará é conhecido pelos resultados promissores na educação, sobretudo nas etapas iniciais, mais próximas da alfabetização. O caso mais famoso do Estado foi a cidade de Sobral, que se tornou referência ao transformar a rede pública de ensino a partir da alfabetização na idade certa. Na edição de 2025, a cidade alcançou Ideb 9,6 nos anos iniciais e 8 nos anos finais.

Apesar das dificuldades, o País apresentou progresso importante nos anos iniciais do fundamental. No primeiro ano do Ideb, em 2005, o Brasil tinha 4.110 municípios com nota até 4,9 no indicador. Agora, vinte anos depois, o País tem 442 cidades nessa condição.

Diante desse cenário, o MEC anunciou que vai oferecer acompanhamento específico para esses municípios para que consigam melhorar a educação e avançar no indicador.

O Estado do Ceará é conhecido pelos resultados promissores na educação, sobretudo nas etapas iniciais, mais próximas da alfabetização. O caso mais famoso do Estado foi a cidade de Sobral, que se tornou referência ao transformar a rede pública de ensino a partir da alfabetização na idade certa. Na edição de 2025, a cidade alcançou Ideb 9,6 nos anos iniciais e 8 nos anos finais.

Apesar das dificuldades, o País apresentou progresso importante nos anos iniciais do fundamental. No primeiro ano do Ideb, em 2005, o Brasil tinha 4.110 municípios com nota até 4,9 no indicador. Agora, vinte anos depois, o País tem 442 cidades nessa condição.

Diante desse cenário, o MEC anunciou que vai oferecer acompanhamento específico para esses municípios para que consigam melhorar a educação e avançar no indicador.

A lista dos dez municípios com melhor desempenho no 9 º ano do fundamental é liderada pela cidade de Deputado Irapuan Pinheiro (CE), que obteve Ideb 9,3. Depois, aparece Ipaporanga (CE) e Santana do Mundaú (AL), ambos com 9,2. O top 10 segue com: Coreaú (CE) e Pires Ferreira (CE) com 9,1; Pedra Branca (CE) com 8,9; Nova Russas (CE), Coruripe (AL) e São José da Laje (AL) com 8,8; e Branquinha (AL) com 8,6.

O MEC também divulgou os melhores municípios de cada Estado do País e aqueles que mais evoluíram em relação ao Ideb anterior. Nos anos iniciais, a maior evolução foi registrada na cidade Novo Oriente de Minas, em Minas Gerais. O município saltou de 4,7 para 9,3 entre 2023 e 2025, um aumento de 4,6 pontos.

Nos anos finais do ensino fundamental, a maior evolução foi registrada em Cristino Castro, no Piauí. O município saiu de 3 para 6,6, no mesmo período, um crescimento de 3,6 pontos.

O Ideb divulgado nesta quarta-feira mostrou avanços na educação brasileira, que melhorou em todas as etapas de ensino. Por outro lado, também evidenciou que o País ainda tem gargalos a enfrentar. O Brasil não conseguiu bater a meta estabelecida para 2021 nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.