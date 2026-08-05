PM retira mais de 25 toneladas de barricadas na Baixada

Rio - Cerca de 27 toneladas de barricadas foram removidas, nesta quarta-feira (5), na comunidade da Vila Urussaí, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A operação permitiu a desobstrução de quatro ruas e restabeleceu a circulação de moradores na região.
Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), que retiraram o entulho utilizado para bloquear as vias da comunidade. De acordo com a corporação, a remoção das barricadas tem como objetivo garantir o direito de ir e vir da população e devolver a mobilidade aos moradores da Vila Urussaí.
Zona Norte do Rio
Nesta terça-feira (4), a PM removeu nove toneladas de barricadas durante uma operação no Morro do Fubá, em Campinho. A ação, realizada por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), contou com o apoio de viatura, blindado, caminhão e retroescavadeira. Ao todo, as equipes liberaram quatro vias e removeram nove toneladas de materiais utilizados como barricadas.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral