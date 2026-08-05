Candidato a deputado federal é sepultado no cemitério de Inhaúma

Rio - O corpo do candidato a deputado federal Wallace do Sacramento (Republicanos), 50 anos, foi sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O empresário morreu após ser baleado em São João de Meriti, Baixada Fluminense.
Wallace foi atingido por um disparo no abdômen e chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência teve início por volta das 15h30, quando um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na Rua Vânio de Santa Moreira. De acordo com o depoimento do agente, houve troca de tiros com dois suspeitos, que conseguiram fugir.
Cerca de 20 minutos depois, às 15h50, Wallace deu entrada na unidade de saúde baleado. As circunstâncias em que o candidato foi atingido ainda são investigadas.
O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que busca esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar a origem do disparo que matou o empresário e apurar a participação dos envolvidos na ocorrência.
Wallace foi atingido por um disparo no abdômen e chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência teve início por volta das 15h30, quando um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na Rua Vânio de Santa Moreira. De acordo com o depoimento do agente, houve troca de tiros com dois suspeitos, que conseguiram fugir.
Cerca de 20 minutos depois, às 15h50, Wallace deu entrada na unidade de saúde baleado. As circunstâncias em que o candidato foi atingido ainda são investigadas.
O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que busca esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar a origem do disparo que matou o empresário e apurar a participação dos envolvidos na ocorrência.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral