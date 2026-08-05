Polícia prende suspeitos de tráfico de animais silvestres



Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (4) , durante uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Ponte Rio-Niterói. Os suspeitos, que não tiveram a identificação divulgada, transportavam 50 pássaros da espécie trinca-ferro.

Segundo a PF, a ocorrência é um desdobramento da Operação Segundo Mandamento, deflagrada em setembro de 2025 para investigar o tráfico de animais silvestres praticado por meio de aplicativos de mensagens e em feiras livres. Os suspeitos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, na capital, onde a prisão em flagrante foi formalizada.

Além dos crimes ambientais, eles também podem responder por receptação e associação criminosa. As aves apreendidas serão encaminhadas para reabilitação e, posteriormente, reintroduzidas na natureza.

A reportagem de O DIA tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral