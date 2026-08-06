Armas e drogas apreendidas na Região Central e nas Zonas Sudoeste e Norte

Na Avenida Brigadeiro Trompowski, na Zona Norte, agentes do BTM recuperaram duas motos roubadas e apreenderam uma terceira com indícios de clonagem, além de drogas.

No Morro do Juramento, também na Zona Norte, equipes do 41ºBPM (Irajá) realizaram a Operação Barricada Zero. Dois criminosos foram presos em flagrante. Com eles, os agentes apreenderam um fuzil, um carregador e dois rádios transmissores, além de grande quantidade de entorpecentes.

Outros alvos foram as comunidades Teixeiras e Santa Maria, na Zona Oeste. Equipes do 21ºBPM (São João de Meriti) atuaram nas comunidades Jaqueira, Linha, Gogó e Carrapato. A ação tevem como objetivo a retirada de barricadas para garantir o direito de ir e vir dos moradores, e coibir o roubo de cargas e veículos. Na comunidade da Linha foram apreendidos grande quantidade de drogas.

A Polícia Civil buscou cumprir 98 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho na comunidade do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Entre os alvos estava Paulo César Baptista de Castro, o Paulinho do Fogueteiro, chefe do tráfico da região. O objetivo principal era combater o roubo de veículos.