Shakira recria seu icônico meme diante de computador

Shakira publicou nas redes sociais uma nova versão de seu icônico meme de computador. Dessa vez, a foto atualizada serviu para uma parceria com a Epson. Sentada em frente de uma impressora, a cantora escreveu: "Tenho a sensação de já ter visto isso antes".

A origem exata da foto mais antiga não é certa. No entanto, a imagem teria sido feita no início da carreira da colombiana, ao final dos anos 1990, para o jornal do país, El Heraldo.

"Deve ser muito bom fazer um meme do seu meme", escreveu um fã na postagem, que já soma quase 1 milhão de curtidas.