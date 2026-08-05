Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio vão às quartas da Copa do Brasil

Os confrontos da próxima fase serão sorteados na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os jogos pelas quartas estão previstos para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

Maior vencedor da Copa do Brasil, com seis conquistas, o Cruzeiro despachou a Chapecoense no Mineirão. A Raposa ganhou por 2 a 0 e chega às quartas de final da Copa do Brasil pela terceira vez desde seu último título, em 2018. Os times não saíram do zero no jogo anterior, domingo passado, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Em Belo Horizonte, a rede teimou em não balançar até os 45 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Fabrício Bruno cruzou pela direita, Matheus Henrique cabeceou, o goleiro Anderson defendeu e o próprio volante, no rebote, abriu o placar. Atingido pelo zagueiro Doma na hora da conclusão, o atleta festejou o gol com um rastro de sangue no rosto.

Aos 40 da etapa final, Kaio Jorge sacramentou a classificação. O atacante sofreu pênalti e ele próprio converteu a cobrança, para alegria dos 32 mil torcedores presentes no Mineirão.

Imortal volta a vencer

Dono de cinco títulos, o Grêmio recebeu o Mirassol e venceu por 1 a 0. O Tricolor, segundo maior ganhador do torneio ao lado do Flamengo (que já foi eliminado), não alcançava este estágio da competição desde 2023.

As equipes vinham de um empate por 1 a 1 no Maião, em Mirassol (SP), no último domingo (2). Aquela foi a primeira vez, na curta história do confronto, que os gaúchos não saíram de campo superados. Antes, eram quatro triunfos do Leão Caipira em quatro jogos.

Melhor nos 45 minutos iniciais na Arena do Grêmio, o time da casa inaugurou o marcador aos 36, com Cristian Pavón. O ponta argentino, que vinha sendo improvisado como lateral-direito, cobrou falta com precisão, no canto esquerdo do goleiro Alex Muralha.

Aos 27 do segundo tempo, o Mirassol teve um gol anulado. Após cruzamento na área pela esquerda, André Luís ajeitou e o também atacante Bruno Santos concluiu. A arbitragem, no entanto, viu toque de mão de André Luís, para alívio da torcida da casa em Porto Alegre e ira dos visitantes.

O Leão Caipira pressionou em busca do empate, sem sucesso. Após seis jogos, o Grêmio voltou a vencer na temporada. O Tricolor não ganhava desde 23 de maio, quando bateu o Santos por 3 a 2, na Arena.

Alvinegros classificados

Os dois primeiros classificados foram conhecidos na última terça-feira (4). Campeão em 2010, o Santos eliminou o Remo ao vencer por 1 a 0 no Mangueirão, em Belém. Na ida, sábado passado (1º), as equipes empataram sem gols na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O gol da classificação saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Após ganhar uma disputa de bola com o volante Zé Welison pela esquerda, Neymar entrou na área e rolou para o também atacante Rony finalizar. O Remo atuou a maior parte do jogo com um a menos, por conta da expulsão do zagueiro e capitão Marllon aos 27 da etapa inicial.

O Atlético-MG também se garantiu nas quartas com um triunfo fora de casa por 1 a 0. O Galo, que venceu o torneio em 2014, derrotou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com um gol do atacante Alan Minda no último lance da partida, aos 49 do segundo tempo. No sábado, os times não tinham saído do zero na Arena MRV, em Belo Horizonte.