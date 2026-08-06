Papa Leão XIV visitará a América Latina em novembro; veja por quais países ele vai passar

O Vaticano informou nesta quarta-feira, 5, que o papa Leão XIV visitará a América do Sul em novembro de 2026. Na viagem, que será realizada entre os dias 6 e 17, o líder da Igreja Católica passará por três países: Uruguai, Argentina e Peru, nesta ordem.

No Uruguai, onde Leão XIV deve ficar de 6 e 8 de novembro, o pontífice católico passará pela capital, Montevidéu, e as cidades de Paysandu e Florida. A última vez que o Uruguai recebeu a visita de um papa foi em 1988, com João Paulo II.

Na sequência, o Santo Padre irá para a Argentina, de 8 e 11 de novembro, passando por Buenos Aires, Córdoba e Luján. A Argentina não recebia a visita do líder supremo dos católicos desde a Jornada Mundial da Juventude de 1987, que ocorreu em Buenos Aires e teve a presença de João Paulo II. Mesmo o papa Francisco, nascido no país, não visitou o território argentino após ser eleito.

Por fim, Leão XIV voltará ao Peru, país em que viveu por vários anos. O papa visitará Lima, Chiclayo (onde foi bispo), Cuzco e irá a Pucallpa, já na região amazônica do Peru. Quando foi eleito papa, em sua primeira aparição pública no balcão central da Basílica de São Pedro, Leão XIV enviou uma saudação à diocese de Chiclayo.

De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, a viagem à América Latina será a sexta internacional de Leão XIV desde que foi eleito. Até agora, ele já foi para a Turquia e o Líbano, entre 27 de novembro e 2 de dezembro de 2025, para o Principado de Mônaco, em 28 de março de 2026, para Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, entre 13 a 23 de abril, para a Espanha, entre 6 a 12 de junho, e visitará a França entre 25 e 28 de setembro.