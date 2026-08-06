CPTM: Linhas 11-Coral e 12-Safira operaram com velocidade reduzida no 1º dia após fim da greve

As linhas 11-Coral e 12-Safira, atualmente administradas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), circularam com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira, 6, primeiro dia após o fim da greve dos ferroviários da estatal.

Segundo a CPTM, o problema foi causado por uma falha de sinalização. Entre às 6h13 e às 6h28, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações, afetando os intervalos programados para o horário.

A empresa afirmou que a circulação já foi normalizada. "A CPTM pede desculpas pelos transtornos gerados", afirmou.

A linha 13-Jade, que também foi afetada pela greve, e a linha 10-Turquesa operam normalmente. As linhas 7-Rubi, operada pela concessionária TIC Trens, e 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade, também não registram problemas na manhã desta quinta-feira.

Os funcionários da CPTM encerraram a greve no fim da tarde de quarta-feira, 5, após votação em assembleia. Algumas horas após a decisão, as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade já circulavam normalmente.

Iniciada na terça-feira, 4, a greve afetou mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com a estatal. A assembleia que decidiu pelo fim da paralisação foi realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, no Brás, na região central de São Paulo, e foi marcada por momentos de tensão e muita discussão.

A decisão dos ferroviários foi tomada depois que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu enviar um projeto de lei para garantir que os empregos da CPTM seriam absorvidos após a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade à Trívia Trens. A medida também contempla a linha 10-Turquesa, que ainda está sob operação da companhia.

De acordo com os sindicalistas, a lei deve preservar os empregos de 3.984 trabalhadores das quatro linhas.

O segundo dia da greve foi marcado por congestionamentos na capital e pelo aumento dos preços das corridas por aplicativo - usuários chegaram a relatar tarifas até quatro vezes mais altas do que o habitual. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) informou que as empresas associadas - como 99, Uber, Lalamove - operam modelos de negócio que buscam equilibrar as demandas dos usuários por viagens com a oferta de motoristas.

Desde 24 de julho, as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade voltaram a ser operadas pela CPTM por determinação do governo de São Paulo e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A empresa ficará à frente do serviço por 90 dias.

A decisão foi tomada após falhas na operação registradas na mesma semana em que a Trivia Trens assumiu o serviço. Em uma das ocorrências, em 23 de julho, um foco de incêndio foi registrado em uma composição nas proximidades da Estação Bresser-Mooca, provocando transtornos aos passageiros e ao transporte público da capital.