Sasha Meneghel homenageia Xuxa após estreia da turnê

A estreia da turnê O Último Voo da Nave continua rendendo momentos de emoção dentro e fora dos palcos. Nesta quarta-feira, 5, Sasha Meneghel usou as redes sociais para homenagear a mãe, Xuxa, após acompanhar de perto todo o processo de criação do espetáculo, que marcou o retorno da apresentadora aos grandes shows com duas apresentações esgotadas em São Paulo.

Ao compartilhar um álbum com fotos e vídeos dos bastidores, a estilista abriu o coração ao falar sobre a dedicação da mãe durante os meses de preparação. Em uma carta publicada no Instagram, Sasha destacou o orgulho que sente pela artista e relembrou os desafios enfrentados até a estreia da turnê, ressaltando que todo o esforço resultou em um espetáculo capaz de despertar a nostalgia e emocionar diferentes gerações.

Na mensagem, Sasha descreveu a construção da turnê como um período intenso, marcado por muito trabalho, noites sem dormir e uma grande carga emocional. Segundo ela, acompanhar cada etapa da produção permitiu enxergar ainda mais de perto a paixão de Xuxa pelo projeto.

"Sinto um orgulho imenso de você e de tudo o que está realizando. Ver sua dedicação, sua paixão e sua garra, entregando-se de corpo e alma em tudo o que faz, me inspira todos os dias a continuar correndo atrás dos meus próprios sonhos", disse Sasha.

A resposta veio rapidamente. Nos comentários, Xuxa retribuiu o carinho com uma mensagem afetuosa, reforçando o vínculo entre as duas ao escrever que ama a filha "com todas as forças".

Bastidores da turnê

Além do texto, Sasha reuniu registros exclusivos dos bastidores de O Último Voo da Nave. As imagens mostram momentos de preparação antes das apresentações, incluindo a estilista ajudando Xuxa com os figurinos no camarim, além de cenas de carinho entre mãe e filha pouco antes de a artista subir ao palco.

O álbum também traz vídeos da apresentação e momentos em que Sasha acompanha o espetáculo da plateia e dos bastidores, evidenciando sua participação durante toda a produção da turnê.

Momento viral

Entre os vídeos compartilhados, um dos registros chamou atenção por fazer referência a uma cena que viralizou nas redes sociais durante a estreia da turnê. Em tom descontraído, Sasha aparece reagindo ao momento em que o figurino de Xuxa acaba provocando uma situação inusitada no palco, brincando: "Ela bateu na virilha".

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e admiradores da apresentadora, que elogiaram a relação entre mãe e filha e celebraram o sucesso da nova turnê.