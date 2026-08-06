'Quem Ama Cuida': Ulisses enfrenta Ingrid após demissão

A disputa pelo comando da Brandão Joias ganha destaque em Quem Ama Cuida. No episódio desta quinta-feira, 6, Ulisses não aceita a decisão de Ingrid de demiti-lo e confronta a sobrinha, dando início a uma discussão marcada por acusações e ameaças.

Ulisses afirma que Ingrid não teria chegado à presidência da joalheria sem o voto dele. A empresária rebate a provocação ao dizer que o tio fez um acordo com Pilar, e não com ela, e deixa claro que nunca prometeu mantê-lo no cargo.

Os dois trocam ofensas. Ingrid chama Ulisses de incompetente e acomodado, enquanto ele a define como mimada e egoísta. Antes de deixar a conversa, Ulisses ainda faz um alerta à sobrinha. "Presta bem atenção, Ingrid. Eu trabalho na joalheria, mas não sou seu capacho, não! Melhor você se situar, senão vai ter sérios problemas comigo", ameaça.

O capítulo também vai mostrar a revelação de Otoniel à Elisa sobre quem é Francesca, depois do susto no restaurante. As denúncias contra Ademir continuam produzindo novos efeitos. O advogado se surpreende ao encontrar Adriana e Suely juntas e decide questionar a ex-secretária sobre a aproximação das duas.