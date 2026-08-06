Ana Paula Renault celebra contrato com a Globo: 'Minha essência vai junto'

Ana Paula Renault usou as redes sociais para comentar pela primeira vez sobre seu contrato com a TV Globo, anunciado nesta semana. A jornalista, campeã do BBB26, afirmou que seguirá fiel ao estilo que a tornou conhecida e disse que pretende conciliar discussões relevantes com humor, leveza e autenticidade nos novos projetos, que serão desenvolvidos para a emissora e para o GNT.





Em uma publicação sobre a novidade, Ana Paula agradeceu a confiança e destacou que não pretende abrir mão da própria personalidade. "Podem ter certeza de uma coisa: onde eu estiver, a minha essência vai junto. Vou continuar acreditando que dá, sim, para falar de assuntos importantes sem abrir mão do humor, da leveza e da autenticidade", escreveu.





Ela ainda afirmou que agora é o momento de retribuir a confiança recebida e o carinho do público. "Nos vemos em breve", completou.





Segundo as informações divulgadas, Ana Paula vai integrar projetos tanto na TV aberta quanto no GNT. Um dos programas deve estrear ainda neste ano, embora os detalhes sobre o formato e o conteúdo ainda não tenham sido divulgados.





O Estadão procurou a equipe de Ana Paula Renault e a Globo para obter mais informações sobre os projetos, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.