'Estrelas da Casa': Público poderá escolher participantes do reality

A terceira temporada de Estrelas da Casa começará de uma forma diferente. Antes da estreia oficial, marcada para o dia 25 de agosto, o público ganhará um papel inédito no reality musical da TV Globo: ajudar a escolher alguns dos participantes que entrarão na competição.





A novidade faz parte de uma mudança no formato do programa, que amplia a participação dos telespectadores desde a fase de seleção. Pela primeira vez, os fãs poderão acompanhar a apresentação dos candidatos e votar em seus favoritos, influenciando diretamente a composição do elenco que disputará o prêmio da temporada.





Nos dias 6 e 7 de agosto, a TV Globo apresentará, ao longo de sua programação, os candidatos das categorias Pop e Pagode, que disputam uma vaga no reality.





Após essa primeira etapa, o público terá a oportunidade de conhecer melhor os artistas nas semanas seguintes. Em seguida, será aberta uma votação no Gshow e os telespectadores poderão escolher os candidatos que desejam ver dentro da casa.





Os nomes selecionados pelo voto popular se juntarão aos escolhidos pela conselheira Anitta e pelos mentores Belo e Junior, responsáveis por indicar outros competidores da temporada.





A revelação acontece apenas na estreia





Apesar de a votação ocorrer antes do início do programa, a identidade dos participantes aprovados será mantida em sigilo até a estreia do reality.





Somente no primeiro episódio, exibido em 25 de agosto, o público descobrirá quais candidatos garantiram uma vaga na competição musical, tanto por decisão dos jurados quanto pelo voto popular.





A proposta busca criar expectativa antes do confinamento e aproximar ainda mais os espectadores da dinâmica do programa, transformando a formação do elenco em uma etapa da disputa.





Reality aposta em maior interação





A participação direta do público representa uma das principais novidades da terceira temporada de Estrelas da Casa. Com isso, a Globo aposta em um formato mais interativo, permitindo que os telespectadores acompanhem a trajetória dos candidatos desde os primeiros passos rumo ao reality.





Além da votação, os artistas terão espaço para apresentar suas histórias, personalidade e talento antes da definição oficial do elenco, ampliando o contato entre os futuros competidores e o público.





Quando estreia?





Com apresentação de Ana Clara, Estrelas da Casa estreia no dia 25 de agosto. O reality é um formato original da Globo, com produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção artística de Carlo Milani, direção geral de Aída Silva e direção de gênero de Rodrigo Dourado.





A expectativa é que a nova dinâmica torne a escolha dos participantes parte importante da experiência do programa, envolvendo o público antes mesmo do início da disputa musical.