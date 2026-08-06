Repórter da Record cai em bueiro durante transmissão ao vivo

A repórter Paola Vianna, da Record, protagonizou um momento inesperado durante uma transmissão ao vivo do programa Hoje em Dia, na manhã da quarta-feira, 5. Enquanto acompanhava o trabalho do Corpo de Bombeiros em um incêndio de grandes proporções em uma indústria química de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, a jornalista acabou caindo em um bueiro aberto durante a reportagem.

O incidente aconteceu enquanto Paola recuava para dar espaço à movimentação das equipes de resgate. Sem perceber a abertura no chão, ela perdeu o equilíbrio e caiu, interrompendo a transmissão por alguns segundos. Apesar do susto, a profissional tranquilizou os colegas e os telespectadores ao confirmar que não sofreu ferimentos e permaneceu no local para concluir a cobertura.

A jornalista acompanhava a atuação dos bombeiros no combate às chamas quando decidiu se afastar da área onde veículos de emergência circulavam. Enquanto caminhava de costas, Paola não percebeu o bueiro aberto e acabou caindo.

Momentos antes do acidente, ela explicava a movimentação no local quando interrompeu a fala ao perceber que havia perdido o apoio.

No estúdio, o apresentador Celso Zucatelli notou que algo havia acontecido e imediatamente perguntou se a colega estava bem. Pouco depois, Paola reapareceu diante das câmeras e explicou que havia caído, mas estava sem ferimentos.

Após se levantar, a repórter contou que conseguiu continuar segurando o microfone mesmo durante a queda e seguiu participando da transmissão.

Celso Zucatelli aproveitou o momento para elogiar a postura da colega diante do imprevisto, destacando que situações inesperadas fazem parte da rotina do jornalismo ao vivo e ressaltando que a profissional manteve a calma durante toda a cobertura.

Mesmo com a roupa suja pela queda, Paola permaneceu no local acompanhando o desenrolar da ocorrência.

Vídeo nas redes sociais

Depois da repercussão do episódio, a jornalista publicou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os seguidores. Ela explicou que algumas pessoas chegaram a fazer gestos para alertá-la sobre o buraco, mas, por causa da intensa movimentação de caminhões e viaturas dos bombeiros, acreditou que os sinais estivessem relacionados ao trabalho das equipes de emergência.

Paola também afirmou que acidentes podem acontecer durante transmissões externas e encarou a situação com bom humor. Segundo ela, sua principal preocupação no momento da queda foi não deixar o microfone cair, garantindo a continuidade da entrada ao vivo.