Ciclone-bomba deve se formar nesta quinta-feira (6) com rajadas de vento acima de 100 km/h

A formação de um ciclone-bomba intenso a partir desta quinta-feira, 6, deve provocar tempestades e rajadas de vento acima de 100 km/h. Desde terça-feira, 4, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acompanha a formação de um sistema de baixa pressão que poderá dar origem ao fenômeno entre a região Sul do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Oceano Atlântico.

De acordo com o instituto, os maiores impactos no País estão previstos para ocorrer entre esta quinta-feira e sábado, 8, principalmente na região Sul. A formação do ciclone favorecerá o avanço de uma frente fria, com possibilidade de ocorrência de tempestades com raios, rajadas de vento e granizo. Há previsão de condições favoráveis à ocorrência de tempestades severas, especialmente no Sul do Brasil.

Entenda o fenômeno

O ciclone-bomba ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em um curto período de tempo. Embora os modelos indiquem um cenário favorável à formação de um ciclone extratropical intenso, a classificação definitiva como ciclone-bomba dependerá da confirmação da intensidade da queda da pressão atmosférica durante sua evolução.

Os ventos mais intensos devem ocorrer sobre o Oceano Atlântico, onde as rajadas poderão superar 100 km/h em áreas próximas ao centro do ciclone. Na faixa costeira e em áreas da Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, também são esperadas rajadas superiores a 60 km/h neste período.

Além disso, a intensificação do ciclone poderá favorecer a formação de linhas de instabilidade e frentes de rajada (ventos fortes e repentinos que se deslocam à frente de uma tempestade) associadas à passagem da frente fria, com destaque para áreas entre o Sul do Brasil e o Paraguai.

Após o afastamento do ciclone para o oceano, o avanço da alta pressão favorecerá a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil, provocando queda acentuada das temperaturas, com possibilidade de impactos também em áreas do Centro-Oeste e Sudeste nos dias posteriores.

São Paulo

O Governo de São Paulo deve instalar o gabinete de crise a partir desta quinta-feira, por conta de uma frente fria vinda do Sul do País, informou a Defesa Civil do Estado.

São esperados ventos de até 100 km/h entre sexta-feira, 7, e sábado, devido à chegada de um ciclone-bomba, disse o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE).