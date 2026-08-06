Antonio Banderas diz que ataque cardíaco foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dele

O ator Antonio Banderas voltou a falar sobre um dos momentos mais delicados de sua vida e surpreendeu ao afirmar que o ataque cardíaco sofrido em 2017 foi, paradoxalmente, "a melhor coisa" que já lhe aconteceu. Em declaração feita à revista People, o astro refletiu sobre as mudanças profundas que adotou após enfrentar a emergência médica.

Aos 65 anos, o artista contou que a proximidade da morte o fez abandonar antigos hábitos, rever prioridades e buscar uma rotina mais alinhada ao que realmente considera importante. Segundo ele, o episódio serviu como um divisor de águas, levando-o a valorizar mais a experiência de viver do que a busca por bens materiais ou pelo ritmo intenso da carreira em Hollywood.

Ao recordar o enfarte, Banderas explicou que a experiência lhe proporcionou uma nova perspectiva sobre o tempo e sobre aquilo que realmente merece atenção.

"Você sempre tem em mente que vai morrer. Mas, quando isso acontece tão de perto, é um lembrete incrivelmente claro de como somos tolos por desperdiçar tempo com coisas que não merecem fazer parte da nossa vida", afirmou.

O ator ainda comparou a transformação a alguém que passa a enxergar o mundo com clareza pela primeira vez.

"Meu ataque cardíaco foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi como se alguém colocasse óculos em mim para que eu pudesse ver uma realidade que antes eu não enxergava."

Mudanças

Depois do susto, Antonio Banderas promoveu uma série de mudanças em sua rotina. Entre elas, abandonou o cigarro, passou a cuidar mais da saúde e decidiu desacelerar o ritmo de trabalho.

Além disso, optou por deixar para trás parte da vida que levava fora da Espanha e retornou para Málaga, sua cidade natal, onde vive atualmente ao lado da companheira, Nicole Kimpel. O ator conta que sempre encarou sua temporada em Los Angeles (EUA) como algo temporário e percebeu que desejava construir uma vida mais simples e próxima de suas raízes.

Durante a entrevista, ele também afirmou que perdeu o interesse em acumular bens materiais, priorizando experiências e projetos que considera verdadeiramente significativos.

O papel de Nicole Kimpel

O ataque cardíaco aconteceu em 2017, quando Banderas estava em casa. Ao perceber os sintomas, Nicole Kimpel prestou os primeiros socorros, entregando uma aspirina ao ator e acionando imediatamente os serviços de emergência.

Ele foi levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Desde então, o artista afirma que adotou hábitos mais saudáveis e passou a encarar a vida com uma perspectiva completamente diferente.

Carreira também ganhou novos rumos

As reflexões provocadas pelo enfarte não ficaram restritas à vida pessoal. O ator revelou, em entrevistas recentes, que também repensou sua trajetória profissional, reduzindo o ritmo de trabalhos em Hollywood para dedicar mais tempo ao teatro e a projetos culturais na Espanha.

Segundo Banderas, enfrentar a possibilidade da morte fez com que ele compreendesse o que realmente o realiza como artista. Hoje, afirma viver um dos períodos mais felizes de sua vida, equilibrando novos projetos cinematográficos com uma rotina mais tranquila e focada na qualidade de vida.