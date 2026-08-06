Gilberto Gil e Flor Gil refletem sobre o sofrimento e relembram Preta Gil no 'Saia Justa'

Gilberto Gil voltou a falar sobre sofrimento e a perda de Preta Gil durante participação no Saia Justa da última quarta-feira, 6. Ao lado da neta, Flor Gil, o cantor refletiu sobre a dor como parte da experiência humana, enquanto a jovem contou que passou a construir uma nova relação com a tia após sua morte.

Ao comentar a canção Se Eu Quiser Falar com Deus, o artista refletiu que o sofrimento tem papel transformador e "faz parte da vida". "O sofrimento é o grande desafio para o sentido transformador que o indivíduo, que o ser humano tem que adotar. [...] A dor ensina", declarou.

Flor também compartilhou um relato pessoal ao lembrar da tia. A cantora contou que sua forma de lidar com a perda mudou com o passar do tempo e revelou que passou a sentir a presença da artista de outra maneira.

"Eu acredito em muita coisa, mas acho que quando eu realmente tive essa conexão de conseguir ver além, foi quando a minha tia faleceu. Eu comecei a construir uma relação com ela pós-morte. A minha tia me ensinou muito a ressignificar os sentimentos e as dores", disse.

A jovem destacou que sempre se inspirou na tia, que após a morte se tornou ainda mais importante. "Ela foi uma pessoa crucial pra mim na vida, e continua sendo. Está sendo ainda mais agora do que antes, até pra me conectar com o mistério, com o divino."

O programa também abordou a trajetória de Gilberto Gil como pai de oito filhos, avô e bisavô. "Criar os filhos sempre foi, pra mim, uma maneira de reproduzir um desejo meu de abertura, de liberdade, mas também o lado disciplinar necessário", afirmou o artista.