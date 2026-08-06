Veja até quando vai alerta de ventos fortes de até 100 km/h em São Paulo

A expectativa de ventos de até 100 km/h entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, em razão da chegada de um ciclone-bomba, que deve trazer efeitos mais fortes ao Sul do País, também coloca o Estado de São Paulo, na região Sudeste, em alerta. O governo de São Paulo deve instalar o gabinete de crise a partir desta quinta-feira, 6, informou a Defesa Civil do Estado.

Segundo o órgão estadual, as rajadas de vento devem iniciar na tarde desta quinta-feira, com previsão de alerta laranja e ventos de até 60 km/h. Enquanto no domingo, 9, a previsão é de alerta amarelo, com as rajadas se deslocando gradualmente para o Rio de Janeiro. A pasta alerta para o risco de queda de árvores, destelhamento, queda de energia, queda de placas e outdoors, desabamento de estruturas, dificuldades de tráfego, impactos em aeroportos e agitação no mar.

O órgão disparou um aviso para celulares por volta das 16h15 de quarta-feira, 5, destacando as condições para fortes rajadas de vento entre quinta e sábado e recomendando que a população não se exponha ao risco.

Em nota, a Enel Distribuição São Paulo disse que acionou seu plano de contingência para eventos climáticos devido à possibilidade de ventos fortes.

A companhia deve reforçar as equipes operacionais e os canais de atendimento ao cliente no caso de ocorrências que possam afetar o fornecimento de energia nos 24 municípios atendidos pela empresa, incluindo a capital.

Além disso, a distribuidora disse que participa ativamente do gabinete de crise e recomenda aos clientes:

- Não se aproximar de cabos partidos;

- Não tocar em objetos metálicos como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades, especialmente em áreas alagadas;

- Retirar os equipamentos da tomada e manter fora do alcance da água;

- Buscar abrigo em locais seguros e afastados de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores e fiações elétricas;

- Evitar permanecer em áreas arborizadas durante a tempestade, pois há risco de queda de árvores.

Na terça-feira, 4, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta laranja de perigo para fortes ventos, de 60 km/h até 100 km/h, durante a próxima sexta-feira na Grande São Paulo e na faixa litorânea sul do Estado.

Ao todo, o Inmet informou que 45 municípios paulistas devem ser afetados, entre eles Guarujá, São Sebastião, Praia Grande, São Paulo, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo. Existe o risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

"Não descartamos a possibilidade de ventos intensos conforme a semana passada. Mesmo que seja um fenômeno diferente do anterior. Esse é um intenso ciclone extratropical de baixa pressão", explica Taís Cortez, meteorologista do Inmet.

Conhecido como ciclogênese explosiva ou ciclone-bomba, o fenômeno ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em um curto período de tempo, se transformando em um intenso ciclone extratropical, informa o Inmet. É um fenômeno diferente do que ocorreu na semana passada, causado por um cavado próximo ao litoral paulista, associado a um escoamento de oeste.

O cavado é uma região também de baixa pressão atmosférica, associada a chuvas. Já o escoamento de oeste é uma corrente de ventos que, ao se associar ao padrão de circulação ciclônica de um cavado em superfície, gera instabilidade na atmosfera e favorece ventos intensos.

Outro alerta amarelo de vendaval emitido pelo Inmet para a próxima sexta-feira contempla São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A previsão é de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e baixo risco de queda de árvores.