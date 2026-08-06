Laís Caldas revela condição rara da filha e explica que ela terá de fazer cirurgia no futuro

A ex-BBB Laís Caldas revelou que a filha possui uma condição rara que necessitará de cirurgia no futuro. Alice nasceu com lóbulo bífido, e a explicação da médica se deu após questionamentos de seus seguidores.

"Não vamos colocar brincos na Alice por enquanto", informou Laís em um vídeo publicado em seu Instagram. "Essa é uma dúvida de muita gente. Todos os dias no direct vocês me mandam: 'e o brinquinho da Alice, vocês não vão colocar?'"

"E aí, um dos lados da orelhinha dela é rasgadinho, certo? Aqui no meio é partidinho, que é bem aonde vai o brinquinho", esclareceu.

A médica explicou que optou por esperar até que a filha fosse mais velha para realizar o procedimento: "Para fazer essa cirurgia bebezinha, teria que fazer uma anestesia geral, intubar, pra poder fazer essa cirurgia que é relativamente simples."

A médica ainda reforçou que a condição de Alice não impacta sua audição, de forma que é algo "estético".