Esposa de Bruce Willis revela ter conhecido o ator enquanto estava noiva de outra pessoa

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, fez uma rara revelação sobre o início do relacionamento com o astro de Hollywood. Em entrevista ao podcast Making Space, apresentado por Hoda Kotb, ela contou que conheceu o ator quando ainda estava noiva de outra pessoa.

Segundo Emma, o primeiro encontro aconteceu há cerca de 21 anos, em uma academia. "Na academia, como acontece com a maioria das pessoas em Hollywood, eu acho", brincou.

Ela lembrou que Bruce estava saindo do treino justamente quando ela chegava. "O que mais me marcou nele foi o quanto era caloroso, carismático e engraçado. Mas ele sempre fazia questão de querer saber mais sobre mim, sobre quem eu era e como era a minha vida. Antes disso, eu nunca tinha pensado muito em Bruce Willis. Cresci assistindo [ao seriado] A Gata e o Rato, mas nunca fui fã de filmes de ação", recordou.

"Quando contei para minha mãe, disse: 'Sabe, conheci o Bruce Willis, e ele é realmente um homem adorável'. Minha mãe respondeu: 'O que você está fazendo? Você está noiva'", completou.

Emma confirmou que, de fato, estava comprometida na época, embora o noivado tenha chegado ao fim pouco tempo depois. "Anos mais tarde, quando meu noivado terminou, felizmente, nós finalmente saímos para nosso primeiro encontro", contou.

"Eu adorava estar perto dele. Havia algo nele que transmitia acolhimento, segurança e diversão. Meu marido é uma pessoa cheia de vida, e aquele foi um momento realmente lindo. Foi uma fase muito especial das nossas vidas", revelou.

Bruce e Emma se casaram em 2009 e são pais de Mabel e Evelyn. O ator também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, frutos do casamento com a ex-esposa, a atriz Demi Moore.

Durante a conversa, Emma afirmou que Bruce sempre teve uma enorme paixão pela vida e que a ajudou a enxergar as coisas de forma diferente.

"Sinto que, de certa forma, nós nos transformamos mutuamente. O que ele deixou em mim foi a vontade de ser um pouco mais espontânea e aproveitar mais a vida", disse.

Nos últimos anos, Emma tem falado abertamente sobre a rotina ao lado do marido, que recebeu inicialmente o diagnóstico de afasia e, posteriormente, de demência frontotemporal (DFT).

Ela explicou que Bruce não tem consciência da própria condição por causa de um sintoma conhecido como anosognosia.

"Acho que, para eles, essa passa a ser a realidade. Isso não acontece com todo mundo, mas existe um termo para esse sintoma neurológico que pode acompanhar a DFT e outros tipos de demência: anosognosia. Nesses casos, o cérebro não consegue reconhecer o que está acontecendo com ele", explicou Emma no podcast Conversations With Cam.

"As pessoas podem pensar que se trata de negação. Elas dizem: 'Estou bem' e não querem procurar um médico, mas é justamente aí que entra a anosognosia. Não é negação. É o cérebro mudando. Isso faz parte da doença", completou.