Quem é Kit Connor, ator escolhido para interpretar Ciclope em novo 'X-Men'?

O universo dos mutantes de X-Men vai passar por uma reformulação e um dos novos atores já teriam sido escolhidos. Além de Samara Weaving, escalada como Emma Frost, Kit Connor entra para a equipe como Ciclope, segundo o Deadline.

Segundo fontes do portal, especializado no audiovisual americano, a decisão teria sido tomada em meio a uma série de possíveis nomes cotados para interpretarem o mutante.

Até o momento, a Marvel não se pronunciou oficialmente sobre as escalações para o novo filme dos X-Men.

Quem é Kit Connor?

Kit Connor pode ser um nome novo para algumas pessoas, mas não para os fãs de romance. O ator ganhou reconhecimento por interpretar Nick Nelson na adaptação da Netflix de Heartstopper.

Ele esteve à frente de três temporadas da série e também do filme Heartstopper Para Sempre. Curiosamente, seu par na adaptação, Joe Locke, já faz parte do universo Marvel como Wiccano, filho de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate.

A carreira do britânico no cinema teve início aos oito anos, quando foi escalado para atuar em Get Santa.

Connor também interpretou a versão jovem de Elton John do filme Rocketman e participou do filme Tempo de Guerra, de Alex Garland. Ele se reunirá com o diretor novamente na adaptação do game Elden Ring, prevista para 2028.